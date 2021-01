Cerekwicka wygląda inaczej niż przed laty. Fani są zachwyceni

Katarzyna Cerekwicka bez wątpienia należy do grona utalentowanych wokalistek. Swoją karierę rozpoczęła jako 17-latka. Wystąpiła wówczas w "Szansie na sukces" - zajęła pierwsze miejsce za interpretacje piosenki Ewy Bem. W 2000 r. ukazał się jej debiutancki album, który nie odniósł wielkiego sukcesu komercyjnego. Wokalistka przyznała, że ta porażka mocno ją zabolała – przeszła wówczas załamanie nerwowe .

Jednak jej drugi album, "Feniks" z 2006 r., sprawił, że kariera Cerekwickiej nabrała rozpędu. Od tamtej pory jest postacią powszechnie znaną w Polsce. Obecnie gwiazda musi jednak godzić się z tym, że z powodu pandemii koronawirusa nie może w pełni wykonywać swojego zawodu. W ostatnim wywiadzie dla "Tok Szoł" powiedziała, że nie najlepiej znosi 8-miesięczne "bezrobocie" . Bardzo chciałaby koncertować, jednak przez jeszcze długi czas może nie mieć takiej możliwości. Jest to dla niej bardzo trudna sytuacja.

Cerekwicka: "Jestem fanką Patryka Vegi. Mocne kino"

Cerekwicka wyznała też, że wyprzedzała pół garderoby. Jednak stara się być dobrej myśli. Humor na pewno może też jej poprawić fakt, że w sobotę 30 stycznia ukaże się jej nowy singiel "Nigdy już". Ostatnie posty na Instagramie są związane właśnie z tą informacją. Wokalistka do jednego z nich dołączyła także swoje zdjęcie, gdzie pozuje do obiektywu. Wśród hashtagów możemy znaleźć słowa "nowa ja" i bez wątpienia są one trafne. Cerekwicka wygląda dziś inaczej niż w przeszłości. Wielu może powiedzieć, że lepiej.