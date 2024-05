Cezary Pazura ma dorosłą córkę. Jak wygląda 35-letnia Anastazja?

Zamiast traktować dziecko podmiotowo, to czasem była traktowana jak przedmiot. Musiałem ją cały czas komuś podrzucać, gdy byłem na scenie w teatrze albo na planie filmowym. Jak byłem przed rozwodem, nie mogłem zapisać jej do przedszkola, bo potrzebna była zgoda obojga rodziców. To było bardzo ciężkie i bardzo żałuję tego czasu, bo nie da się już go wrócić - powiedział w programie.