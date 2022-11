Cezary Pazura o dzieciach. "Zabrałem córkę na plan zdjęciowy"

Cezary Pazura w rozmowie z WP opowiedział o pasjach swoich dzieci. Amelka i Antek zapisali się na zajęcia do Teatru Buffo, jednak tata nie jest przekonany, że jego pociechy pójdą w jego ślady. Okazuje się, że 13-letniej córce Pazury nie do końca spodobała się wizyta u ojca w pracy, gdy zabrał ją na plan zdjęciowy. Z kolei 10-letni synek gwiazdora póki co jest bardzo zainteresowany... komputerami. Co jeszcze o swoich dzieciach opowiedział nam Pazura? Odpowiedź w naszym materiale wideo.

Rozwiń