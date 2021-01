Cezary Pazura o obowiązkowych szczepieniach: "Nie możemy nikogo do niczego zmusić"

Cezary Pazura opowiedział o tym, jak może wyglądać sytuacja teatrów i instytucji kultury po powrocie do tzw. "normalności". Określił je mianem "świątyń sztuki", a także podkreślił, jak istotna jest rola publiczności i bezpośredni kontakt ze sztuką. "Musimy czuć wspólnie ten sam oddech, ten sam rytm" - wyznał aktor. Dostrzegł, że większość ludzi nie wróciła do teatrów w momencie, gdy rząd jakiś czas temu poluzował niektóre obostrzenia. Poruszono także temat potwierdzenia szczepienia jako przepustki do instytucji kultury. Cezaremu Pazurze ciężko było jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, dodał jednak, że powinno być jakiegokolwiek przymusu szczepień.

