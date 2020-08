Cezary Pazura odpowiada na manipulację TVP. Chodzi o Janusza Gajosa

Cezary Pazura od wielu lat opowiada anegdotę o tym, jak jako dziecko poprosił Janusza Gajosa o autograf. Ten miał go zrugać, a Pazura miał to odchorować.

Internauci przypomnieli to nagranie w obliczu zamieszania wokół Janusza Gajosa. Aktor w mocnych słowach wypowiedział się o Jarosławie Kaczyńskim, przez co od kilku dni jest celem obelg polityków PiS.

"Przed chwilą w serwisie TVP Info pokazała się artykuł, w którym rzekomo od wielu lat wybitny polski aktor Janusz Gajos jest mi nieprzychylny. Najsłodsi, chcę to sprostować. Otóż dziennikarz, który dopuścił się tej manipulacji oparł swoją tezę na anegdocie, którą z powodzeniem opowiadam od kilkunastu lat. Nie wiem, co powiedzieć, ale Janusz Gajos jest najwybitniejszym żyjącym polskim aktorem" - powiedział Cezary Pazura w nagraniu na swoim profilu na Instagramie.

"Jak ja zobaczyłem tłum ludzi, te czołgi… Brrrr. (…) I nagle patrzę - idzie mój Janek. Idzie wkurzony w tych białych włosach, hełmofonem się wali po nogach. Ja mówię - „Boże, wyśniłem sobie to, że on mnie weźmie na kolana, założy mi ten hełmofon, powie: ‘Czareczku, jak masz na imię…’”. Znaczy wszystko jedno, ale będzie dla mnie dobry. I ja z tym pamiętnikiem przecisnąłem się przez te te i biegnę do niego, jako jedyny z tego całego tłumu. Mówię: „Janku, Janku” - tak jak mnie tata nauczył, kulturalnie - „Janku, Janku, nazywam się Czaruś Pazura, czy mogę Cię prosić o autograf?”. A Gajos mówi do mnie: "WYPIER…AJ!!!!!"… i poszedł" - zakończył relację ze spotkania Cezary Pazura.