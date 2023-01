Cezary Pazura w żałobie. Szwagierka przekazała smutną wieść

Cezary Pazura jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie obserwują go setki tysięcy fanów. Jednak to nie on, a szwagierka Dorota Chotecka podzieliła się smutną rodzinną informacją. Okazuje się, że bracia Pazurowie niedawno pochowali mamę, o której jeszcze niedawno starszy z braci wypowiadał się z wielką miłością.