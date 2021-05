Cezary Pazura wcale nie tęskni najbardziej za wyjazdami. A za czym?

Aktor Cezary Pazura jest jedną ze znanych osób, które zachęcają do przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19. Będąc gościem programu "Newsroom WP" opowiadał, jak tęskni za "normalnością", którą możemy odzyskać dzięki szczepieniom. Zapytany przez prowadzącego, czy myśli już o wakacjach i zagranicznych podróżach, powiedział: "Przede wszystkim myślę o pracy w takim wymiarze jak kiedyś. Że będę mógł wreszcie pójść do teatru, przebrać się w kostium i wyjść na scenę przy pełnej widowni. Tego bym sobie życzył. Marzę, by pójść do kina, kupić sobie popcorn i popatrzeć na duży ekran razem z innymi ludźmi, całą rodziną."

