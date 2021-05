Cezary Pazura: wierzę, że pójdziemy po rozum do głowy i poddamy się szczepieniom

Cezary Pazura, jako ambasador kampanii zachęcającej do szczepienia się przeciw Covid-19, namawia do podjęcia tego kroku. Podkreśla, że chodzi nie tylko o zdrowie nas samych, ale i otaczającego nas społeczeństwa. Szczepienie się, to wg niego wzięcie odpowiedzialności za siebie, ale i za innych. W programie Newsroom wyraził nadzieję, że coraz więcej obywateli dojdzie do takiego samego wniosku i zdecyduje się przyjąć preparat. Aktor komentując fakt, że chęć zaszczepienia wyraża 1/3 społeczeństwa, odniósł się także do powielanych przez sceptyków opinii na temat szczepionek. Nawiązał do sytuacji sprzed lat, kiedy to szczepienia na wiele chorób były zwyczajnie obowiązkowe. – Nikt z tym nie dyskutował. (…) Przede wszystkim dlatego, że ludzie widzieli, jak konają ich bliscy. Teraz też to widzimy, a nie wyciągamy wniosków. To mnie też zastanawia. Dlaczego tak się dzieje? Przecież jest XXI wiek i generalnie wydawałoby się że już tyle wiemy, jesteśmy globalną wioską, mamy dostęp do wszelkich informacji, możemy dowiedzieć się wszystkiego. Więc dlaczego mamy wierzyć w rzeczy niepotwierdzone i nie opieramy się na autorytetach? Kompletnie nie mogę tego zrozumieć – stwierdził stanowczo. Posłuchajcie fragmentu rozmowy.

