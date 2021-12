Cezary Pazura z dumą pokazuje mięśnie. "Nabity jak autobus do Lichenia"

Cezary Pazura to jeden z najsłynniejszych polskich aktorów z ogromnym dorobkiem. Grał u największych polskich reżyserów, udowadniając, że jego talent nie kończy się tylko na rolach komediowych. I chociaż dawno nie widzieliśmy go w jakościowej produkcji, to jego forma pozwala mu wciąż przyjmować nowe role.