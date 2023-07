Cezary Pazura znowu u Siary!

Cezary Pazura wraca na salony w towarzystwie Cioci Liestyle oraz Pateca, którzy zagrali u boku znanego aktora. Akcja produkcji osadzona została w kultowym domu Siary. Po latach chyba każdy z nas czuje się w nim "jak u siebie". Tym razem legendarny "Kiler" powraca, by powiedzieć mocne "nie" temu, co słodzone. W obrazku wszystko wygląda prawie tak jak kiedyś, ale… no właśnie, "prawie" robi różnicę! Te wnętrza i bohaterowie nigdy nie byli tak cukierkowi, co spotyka się z ostrą reakcją głównego bohatera. Znane wszystkim "Co wy wiecie o orzeźwieniu?" padające z jego ust może oznaczać tylko jedno - powrót Mocnego Gazu.