Charlie Noxon nie żyje. Syn autorki "Orange is the New Black" miał 20 lat

Charlie Noxon zginął w wypadku na stoku narciarskim. Do tragicznego zdarzenia doszło w noc Sylwestrową.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Charlie Noxon zginął na stoku narciarskim (Instagram.com)

Dla Jenji Kohan rok zaczął się tragicznie. Producentka i scenarzystka takich seriali jak "Orange is the New Black", "Trawka", "Kochane kłopoty" czy "Glow" straciła 20-letniego syna, który spędzał Sylwestra razem ze swoim ojcem i dwójką rodzeństwa. Młody mężczyzna nie przeżył wypadku na stoku narciarskim.

Obejrzyj: Magda Gessler w "Orange is the New Black":

Jak podaje TMZ, do tragedii doszło 31 grudnia w kurorcie narciarskim w Park City w stanie Utah. Początkowo lokalne media informowały o "śmierci mężczyzny z Kalifornii", jednak wkrótce potwierdzono tożsamość ofiary. Charlie Noxon spędzał tam ze swoim ojcem i dwójką rodzeństwa ferie świąteczne. Jenji Kohan nie było z nimi, bo w 2018 r., po 21 latach małżeństwa, rozwiodła się z ojcem swoich dzieci.

Jenji Kohan/Getty Images Podziel się

Lokalne władze potwierdziły, że do tragicznego wypadku doszło na trasie narciarskiej dla średnio zaawansowanych. Okoliczności zdarzenia są ciągle badane przez policję. Młody mężczyzna został natychmiast przetransportowany helikopterem do szpitala, ale nie udało się go uratować.