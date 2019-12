Charlize Theron była molestowana przez reżysera. Chce ujawnić jego nazwisko

Charlize Theron w jednym z ostatnich wywiadów opowiedziała o przykrych doświadczeniach z przeszłości. Jednym z takich traumatycznych zdarzeń było molestowanie przez "sławnego reżysera". Aktorka poważnie nosi się z zamiarem ujawnienia jego nazwiska.

Charlize Theron jeszcze się wstrzymuje z ujawnieniem mężczyzny, który ją molestował (East News)

Charlize Theron w rozmowie z amerykańską stacją National Public Radio (NPR) opowiedziała o swoim życiu i doświadczeniach z przemocą na tle seksualnym w Hollywood. Przyznała, że sama była molestowana. Do przykrego zdarzenia doszło na początku kariery. Wyznała, że większość młodych aktorek musi się zmagać z aktami molestowania.

Aktorka opisała swoją sytuację. - Działo się to w 1994 roku i dotyczyło "bardzo sławnego reżysera". Stawiłam się u niego w domu w sobotni wieczór na przesłuchaniu do roli w filmie. Przywitał mnie w jedwabnej piżamie i pocierał moje kolano. Dopiero zaczynałam karierę, nie znałam tajników branży. Przekonywałam się, że może tak to się odbywa w przemyśle filmowym – tłumaczyła. Dodała, że wyszła od niego, gdy zaczął przesuwać rękę po jej udzie.

- Trudno to pojąć. Nie byłam nawet w pełni przekonana, że to molestowanie, aż do późnego okresu w mojej karierze – próbowała wyjaśniać aktorka. – Obwiniałam się, że nie powiedziałam odpowiednich rzeczy, że nie kazałam mu spadać – wyznała aktorka.

Wspomnianego reżysera Theron spotkała 8 lat od tamtej sytuacji. Gdy próbowała mu przypomnieć zdarzenie, szybko zmieniał temat. Zdała sobie wtedy sprawę, że robił to od dawna, także innym kobietom.

Charlize Theron przyznała, że chciałaby, żeby poniósł odpowiednie konsekwencje. Boi się jednak, że może go nigdzie nie znaleźć. - Szukam go. Zdradzę jego nazwisko, gdy tylko będzie odpowiedni moment. Nie chcę go ronić. Po prostu wiem, że gdybym teraz ujawniła, jak się nazywa, sprawa przyćmiłaby premierę filmu "Bombshell" - mówiła w wywiadzie dla NPR.