Charlotte, George i Louis na królewskiej paradzie. Jak zawsze kradną show

Trooping the Colour to coroczne wydarzenie celebrujące urodziny królowej Elżbiety. Po drugie, ważniejsze, to są chwile, w których cały świat dzięki transmisjom telewizyjnym może zobaczyć rodzinę królewską w komplecie. Kto stoi koło kogo, kto do kogo się uśmiecha, a kogo brakuje - ta układanka z postaci to prawdziwy papierek lakmusowy nastrojów wśród royalsów.