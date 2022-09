Charlotte popłakała się na pogrzebie królowej Elżbiety II. Ten moment uchwycono na zdjęciach

Charlotte wystąpiła na pogrzebie ubrana w czarny płaszczyk i baleriny. Na głowie miała nieduży kapelusz. Uwagę zwracała wyjątkowa brosza wpięta we wdzianko. Księżniczka trzymała się blisko mamy, księżnej Kate, i brata. Uwieczniono nawet, że mała Charlotte dawała George'owi dobre rady, co do właściwego zachowania. Te dzieci wiedzą, że podczas oficjalnych wyjść muszą pilnować się jeszcze bardziej niż zwykle.