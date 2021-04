Cher zamieściła wpis o George'u Floydzie. Spotkała ją fala hejtu

Śmierć George’a Floyda wstrząsnęła całą Ameryką. Dnia 25 maja 2020 r. biały policjant Derek Chauvin podczas zatrzymania podejrzanego o fałszerstwo czarnoskórego mężczyzny przekroczył uprawnienia i doprowadził do jego śmierci. Do sieci wyciekło nagranie, na którym 46-latek błaga, aby funkcjonariusz go nie zabijał. Słychać też, jak skarży się, że nie może oddychać – Chauvi klęczał na jego szyi przez 7 min.

"Rozmawiałam z moją mamą. Powiedziała, że oglądała proces sądowy policjanta, który zabił George’a Floyda, po czym zaczęła płakać. Odpowiedziałam jej: ' Mamo, wiem, że to zabrzmi szaleńczo, ale wydaje mi się, że gdybym tam była, to mogłabym mu pomóc '" - napisała wokalista na Twitterze.

"Cher, myślę, że jesteś wspaniała, ale tym razem jesteś w błędzie. Morderstwo George'a Floyda nie dotyczy ciebie. Nie szukaj atencji. I nie obraź przypadkiem świadków, którzy przeżyli traumę, którzy byli na miejscu i zrobili wszystko, co w ich mocy, by uratować mu życie", "Jeśli strażakowi, który próbował interweniować, nie powiodło się, ty również nie miałabyś szans. Co to za wpis? Oszałamiające. Czy myślisz, że posiadasz jakąś magiczną moc? Policja nie pozwoli nikomu ingerować w ich interesy". - czytamy w komentarzach.