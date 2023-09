Chincz przeprowadziła się do Włoch. Opowiedziała, dlaczego podjęła taką decyzję

We Włoszech planują spędzić czas przynajmniej do wakacji przyszłego roku. Starszy syn będzie tam chodził do liceum, młodszy - do przedszkola. - Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Ja się nie nastawiam kompletnie na nic. Nie wiem, czy wrócimy za rok i to będzie piękna roczna przygoda - komentuje.