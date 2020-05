Paradowała tak po ulicy. 45-letnia aktorka rodzi lada moment

Dla 45-letniej Sevigny to pierwsza ciąża. Ojcem dziecka jest partner aktorki, dyrektor nowojorskiej galerii Sinisa Mackovic. Zdjęcia, na których odsłania brzuch, zostały zrobione pod koniec tygodnia w Nowym Jorku. Widać na nich, że aktorka ma niedbałą fryzurę i jest nieumalowana. Stylizacji dopełniała maseczka.

W żyłach Chloë Sevigny płynie polsko-francuska krew (panieńskie nazwisko matki aktorki to Malinowski). W 1993 r. wpadła w parku na stawiającego pierwsze kroki scenarzystę Harmony’ego Korine. Zaprzyjaźnili się, a 2 lata później Sevigny dostała jedną z głównych ról w jego debiucie niskobudżetowych "Dzieciakach".

A o Chloë Sevigny zrobiło się głośno, a "The New Yorker" nazwał się "najfajniejszą dziewczyną na świecie". Dziś ma na koncie role u takich reżyserów, jak Gus Van Sant, Lars Von Trier czy David Fincher. Była też nominowana do Oscara.