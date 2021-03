Chłopak Britney Spears myśli o dzieciach: "Chciałbym być młodym ojcem"

Britney Spears to jedna z najpopularniejszych amerykańskich piosenkarek. Gwiazda zrobiła ogromną karierę jako bardzo młoda osoba. Wszystko szło dobrze aż do 2007 r., kiedy to wokalistka wzięła głośny rozwód z Kevinem Federlinem. Artystka przeszła załamanie nerwowe, zgoliła głowę na łyso i zaatakowała paparazzi, którzy nie dawali jej spokoju.