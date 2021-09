Chłopaki płaczą. W polskiej telewizji. I bardzo dobrze

Mężczyzną, który płacze najczęściej, jest Andrzej, który na naszych oczach zakochał się w pięknej, ale nieco oziębłej i mocno niezdecydowanej Paulinie. Dziewczyna nie odwzajemnia jego uczuć, ale on nie potrafi odpuścić. Jego łzy i cierpienie wydają się autentyczne. Andrzej nie kryje się z nimi. Co więcej, traktuje je jako swój atut, bo "nie wiedział, że potrafi jeszcze kochać". Choć widzowie mają mieszane uczucia co do jego zachowania, zarzucając mu, że za bardzo naciska na Paulinę czy nawet szantażuje ją emocjonalnie, nikt nie ma wątpliwości, że jego emocje nie czynią go "mniej męskim".