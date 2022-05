Patrzył w telefon i nie widział Angeliny Jolie. Co robił?

By zamienić słowa w czyny, przyjechała do Ukrainy, kierując oczy świata na palące problemy. Angelina Jolie Przebywała w Ukrainie od 30 kwietnia. Wcześniej była widziana na lotnisku Chopina w Warszawie. Podczas wizyty we Lwowie odwiedziła w szpitalu dzieci ranne w rosyjskim ataku na dworzec w Kramatorsku. Spotkała się też z uchodźcami, którzy wysiedli z pociągu ewakuacyjnego na stacji kolejowej. Podczas jednego z alarmów bombowych, musiała zostać ewakuowana do schronu.