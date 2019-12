Chór Akademii Morskiej w Szczenie nagrał świąteczną piosenkę. Dorota Miśkiewicz na wokalu

Chór Akademii Morskiej w Szczecinie postanowił nagrać świąteczny utwór wspólnie z Dorotą Miśkiewicz. Wyszło niesamowicie!

Grudzień jest jednym z najpiękniejszych miesięcy w roku. Choć aura nie zawsze sprzyja długim spacerom, to świąteczna atmosfera udziela się niemal wszystkim. Pięknie przystrojone witryny sklepowe tylko zachęcają do wejścia do środka.