Oskarżenia zrujnowały mu karierę. Nadal nie dostał żadnego pozwu

Chris Noth udzielił wywiadu "USA Today", w którym przyznał się do skoków w bok i krzywdzenia w ten sposób własnej żony. - Ale to nie jest przestępstwo - dodał aktor. 68-latek przyznał, że w pewnym momencie zaczął sobie szukać wymówek ("To tylko mały skok w bok"), aż w końcu "coraz więcej kobiet" chciało z nim pójść do łóżka. Noth stwierdził, że główną motywacją do zdrady było myślenie, że "trzeba wykorzystać szansę, która może się już nie powtórzyć".