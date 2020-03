Chris Wood szczęśliwszy niż kiedykolwiek! Spodziewa się dziecka

Chris Wood był jedną z najbardziej uwielbianych postaci "Pamiętników Wampirów". Choć nie był głównym charakterem i nie grał w serialu od początku, to jednak szybko zwrócił na siebie uwagę fanów produkcji. Psychopatyczny serialowy charakter świetnie łączył się z dobrą aparycją aktora, a fanki go za to pokochały. Chris Wood dał się poznać jednak nie tylko tym, których fascynowały losy braci Salvatore. Zagrał między innymi w "Pamiętniki Carrie", "Jay i Cichy Bob powracają", czy "Supergirl". Jego dorobek artystyczny spokojnie można nazwać bogatym.