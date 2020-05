Chrissy Teigen nie chce już mieć sztucznego biustu. Wyjęła implanty

Chrissy Teigen zoperowała sobie biust w wieku 20 lat. Jak przyznaje, zrobiła to, aby lepiej prezentować się w stroju kąpielowym i trafić na okładkę magazynu Sports Illustrated Swimsuit Issue. W 2010 r. udało jej się ten cel osiągnąć.

Chrissy Teigen przeszła już operację usunięcia implantów. Na Twitterze udostępniła filmik, na którym pokazała, jak wygląda badanie na obecność koronawirusa. W Stanach Zjednoczonych każdy pacjent trafiający do szpitala na umówiony zabieg jest poddawany takiemu darmowemu testowi.

34-latka z humorem podchodzi do tej życiowej zmiany. "Nadal będę mieć piersi, tyle że teraz będą czystym tłuszczem. To właśnie to w pierwszej kolejności jest nazywane piersią. Zwykły kawałek tłuszczu" - spuentowała na Instagramie.