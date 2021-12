Christ Noth oskarżany o gwałty. Jest relacja kolejnej kobiety

Jak podaje "The Hollywood Reporter", do redakcji zgłosiły się w odstępach czasowych dwie kobiety, które miały zostać zgwałcone przez Chrisa Notha. Zareagowały, gdy ogłoszono, że pojawi się w kontynuacji "Seksu w wielkim mieście", czyli produkcji HBO "I tak po prostu...". Do jednej z napaści miało dojść w 2004 roku, kiedy aktor miał 49 lat, a ofiara zaledwie 22. Gwiazdor miał pobić kobietę, a później ją wykorzystać. Po tragicznym zdarzeniu 22-latka miała zgłosić się do szpitala, gdzie założono jej kilka szwów.