Christina Milian urodziła 6 tygodni temu. Już znów jest szczuplutka

Christina Milian pod koniec stycznia urodziła drugie dziecko. Piosenkarka w ciąży sporo przybrała na wadze, ale 1,5 miesiąca po porodzie wróciła do sylwetki sprzed ciąży.

Christina Milian i Matt Pokora w styczniu zostali rodzicami. Dla piosenkarza przyjście maleństwa na świat to istna rewolucja. Milian ma już doświadczenie w tym temacie, bo jest mamą noworodka, ale i 10-letniej Violet. Wokalista polskiego pochodzenia i amerykańska gwiazda są razem od 2017 r. Teraz tworzą uroczą 4-osobową rodzinę. Synek znanej pary otrzymał imię Isaiah. Póki co Milian nie pokazała zbyt wielu ujęć chłopca. Za to pochwaliła się smukłą sylwetką, do której już udało jej się wrócić.