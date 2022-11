Christine McVie nie żyje. Piosenkarka miała 79 lat

Christine McVie zasłynęła jako wokalistka i autorka tekstów największych przebojów Fleetwood Mac: "Little Lies", "Everywhere", "Don't Stop", "Say You Love Me", "Songbird". Zespół założony pod koniec lat 60. odnosił największe sukcesy w kolejnej dekadzie. Fleetwood Mac w sumie sprzedali ponad 120 mln płyt, stając się jedną z najpopularniejszych kapel w dziejach.