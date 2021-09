"Ciało wyrzeźbione przez bogów". Internauci pieją z zachwytu nad Meghan Fox

Met Gala to wielka, coroczna impreza w Nowym Jorku, podczas której zbierane są pieniądze na jakiś szczytny cel. Tradycja ciągnie się od lat 70. W tym roku motywem przewodnim miały być nawiązania do amerykańskiej kultury, mody i historii. Gwiazdy dwoiły się i troiły, żeby wypaść najbardziej zjawiskowo. Wielu się to udało, a wśród tych osób, które zwracały największą uwagę fotoreporterów i dziennikarzy była zdecydowanie Meghan Fox.