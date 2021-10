Ciąży nie wspomina najlepiej. Kamila Kamińska chorowała na koronawirusa

- Chwilę po tym, jak dowiedziałam się, że jestem w ciąży, zachorowałam na COVID. Na początku bardzo się przestraszyłam, bo nie wiedziałam, co to za choroba i jak się będę czuła i jak to będzie potem. Razem ze mną chorował też Michał. Trochę się to ciągnęło, ale wszystko dobrze się skończyło - wspomina Kamila w rozmowie z "Super Expressem".