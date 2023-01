Cichopek chce poznać bliżej partnerkę Hakiela. Zależy jej na dobrych relacjach

W sieci zawrzało. Niedługo po rozwodzie Cichopek pod naporem byłej żony Macieja Kurzajewskiego oznajmiła oficjalnie, że jest w związku z prezenterem. To znów wywołało niemałą burzę w sieci. Mimo to aktorka podkreślała, że to właśnie u boku kolegi z TVP znalazła szczęście.