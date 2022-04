Cichopek i Hakiel trzymają się od siebie z daleka. Nie widują się nawet wtedy, gdy przekazują sobie dzieci

Ostatnio aktorka zabrała Adama i Helenę na rajskie wakacje, ale niedawno cała trójka wróciła z Malediwów. Jak donosi "Super Express", dzieci znów chodzą do szkoły. Co ciekawe, Cichopek wysłała je na lekcje z walizką. Wszystko po to, aby nie widzieć się z Hakielem, który po zajęciach odebrał swoje pociechy z placówki.