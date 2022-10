Cichopek i Kurzajewski. Młynarska bez litości o tym, co wydarzyło się w TVP

W końcu przyparci do muru przez dość jednoznaczne komentarze byłej żony prezentera Pauliny Smaszcz-Kurzajewskiej, nie mając już wyjścia, przyznali się publicznie do romansu. Zrobili to w mediach społecznościowych, będąc na wakacjach w Izraelu, a potem opowiedzieli o tym na wizji w "Pytaniu na śniadanie".