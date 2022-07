Cichopek i Nowakowska "potrafią pokłócić się na śmierć i życie". Będzie afera?

Jesienią na antenę TVP wraca taneczne show "You can dance". Produkcja postanowiła wprowadzić zmiany w jurorskim składzie. Podziękowano Mishy Kostrzewskiemu i Klaudii Antos. Chociaż są ekspertami w dziedzinie tańca, to nie budzili ekscytacji wśród widzów i mediów. Co innego Ida Nowakowska i Kasia Cichopek.