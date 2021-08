Mini i kask? Tak remontuje Kasia Cichopek

"Praca wre. Na wrzesień będziemy gotowi z nową Akademią Tańca na Woli na ul. Jana Kazimierza 19. Zatańczymy razem?" - zapytała swoich fanów Kasia Cichopek. Wygląda na to, że razem z mężem rozszerzają ofertę dla tancerzy-amatorów. Do tej pory byli obecni w pięciu miejscach na mapie Warszawy. Po wakacjach otworzą się w kolejnej dzielnicy. Sądząc po minach, są zachwyceni. Nie ma się co dziwić. Otwarcie nowej placówki może oznaczać tylko jedno - na usługi pary jest wzięcie.