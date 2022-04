Cichopek podpadła fanom. Poszło o post na Instagramie

Kiedy Cichopek ogłosiła z Marcinem Hakielem, że kończą kilkunastoletnie małżeństwo, zaskoczyło to zarówno fanów pary, jak i ich znajomych z show-biznesu. Ale to był tylko początek. Hakiel zaczął opowiadać o szczegółach rozstania. W końcu udzielił wywiadu w "Mieście kobiet", w którym wyznał, że to Cichopek była tą, która odeszła do innego.