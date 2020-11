Cichopek w intymnym wydaniu. Namawia do świadomej pielęgnacji

Aktorka pojawiła się na nim w szlafroku i z mokrymi włosami. Nie bez przyczyny. Gwiazda "M jak miłość" wypowiedziała się na temat pielęgnacji włosów. Swój post zaczęła od tego, że kobiety często wybierają preparaty do włosów na chybił trafił, co nie daje oczekiwanych rezultatów. Po wykonaniu testu dowiedziała się, że jej włosy wymagają specjalnej pielęgnacji. To ją skłoniło do zastosowania znanej wśród kobiet metody mycia włosów.