Ciężarna Ashley Graham w odważnej sesji. Trzeba było ocenzurować fotki

Ashley Graham to jedna z najpopularniejszych modelek plus size. Jej konto na Instagramie śledzi ponad 10 mln osób, które mogły ostatnio podziwiać kolejną odważną fotkę z sesji ciążowej.



Ashley Graham to modelka plus size, która niedługo po raz pierwszy zostanie mamą . 32-letnia gwiazda wybiegów przez wiele lat skupiała się na karierze. Choć w szczęśliwy związek małżeński weszła jako 23-latka, przez długi czas nie planowała powiększenia rodziny. Dopiero w połowie sierpnia 2019 r. Graham i jej mąż ogłosili, że zostaną rodzicami.

Para jest aktywna w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się fotografiami z życia prywatnego. Co jakiś czas na ich profilach na Instagramie pojawiają się efekty zmysłowej i bardzo odważnej sesji, w której Graham nie miała nic do ukrycia.

Mężem Ashley Graham jest Justin Ervin. Zdjęciowiec i aspirujący reżyser, który nie wyrobił sobie jeszcze nazwiska w przemyśle filmowym. Dotychczas udało mu się zrealizować tylko dwa autorskie projekty: dokument "Elephant in the Room" i krótkometrażówkę "Six Months Later".