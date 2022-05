Ciężarna Marta z "Rolnik szuka żony" poszła na USG. "Przestraszyłam się"

"Od prawie 8 lat (przez większość czasu samodzielnie) wychowuję córkę. Dodatkowo jestem od zawsze otoczona głównie kobietami: siostra, kuzynki, a w szkole i na studiach też prawie same dziewczyny. Teraz do połowy ciąży wyglądało, jakbym znowu miała urodzić dziewczynkę, więc jak na połówkowym USG wyszło, że to jednak chłopiec, to… przestraszyłam się z lekka, bo JAK TO BĘDZIE WYCHOWYWAĆ CHŁOPCA???!!! Ale szybko 'pogodziłam' się z tą myślą i meeeeeega się cieszę, że dołączy do nas właśnie synek. O tym, że Paweł od początku nie ukrywał, że chciałby mieć chłopca, nie wspominając" - pisze Marta.