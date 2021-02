Cindy Crawford o nagich sesjach. "Żałuję tych, podczas których czułam presję"

Cindy zdradziła, że denerwowała się, kiedy widziała, jak Kate Moss je, co tylko chce. Ona musiała pilnować tego, czym się odżywia. "Nigdy nie zaliczałam się do grona ludzi, którzy mogliby jeść to, na co mieli ochotę. Byłam zła, kiedy Kate Moss jadła burgera z frytkami i paliła papierosa!" - zdradziła gwiazda.

Żałuje niektórych nagich sesji zdjęciowych

"Kiedy przeprowadziłam się do Nowego Jorku, wiedziałam, że będę musiała zmienić sposób odżywiania, inaczej nie będę się mieścić w ubrania, które, powiem to przy okazji, były wtedy znacznie większe niż teraz!" - dodała modelka.

"Pamiętam, jak poleciałam do Tajlandii i chciała, żebym na pierwszych ujęciach miała założony turban. Pomyślałam wtedy, że nie jestem pewna, czy faceci, którzy czytają 'Sports Illustrated', uważają, że turbany są seksowne. Powiedziałam to na głos - to jej się nie spodobało. Skończyło się na tym, że w magazynie znalazłem tylko jedno małe zdjęcie. Pomyślałam: 'Wow, dostaję reprymendę za to, że mówię, co myślę - nie podoba mi się to'" - wyznała modelka.