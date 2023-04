Cirque Du Soleil: Byliśmy za kulisami słynnego cyrku

A to dlatego, że Søgaard występuje w spektaklu "Ovo" (po portugalsku jajo). Przedstawienie wymyśliła i napisała Deborah Colker, brazylijska tancerka i choreografka, która jako dziecko uwielbiała bawić się z owadami. Dlatego akcja "Ovo" dzieje się w świecie owadów. Jak czytamy w opisie, jest to podróż do barwnego mikrokosmosu, w którym owady pracują, jedzą, pełzają, trzepoczą skrzydłami, bawią się, walczą i kochają się. Gdy nagle wśród nich pojawia się dziwne jajo, owady ogarnia ciekawość.