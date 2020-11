Cleo dyrektorką artystyczną w Media Expert!

Nowej dyrektorki artystycznej Media Expert nie trzeba specjalnie przedstawiać. Cleo od wielu już lat należy do ścisłej czołówki polskiej estrady. Świetną muzykę, ale też barwne stroje, które osobiście projektuje i zachwycające spektakle artystyczne doceniają tłumy słuchaczy i wiernych fanów. To właśnie umiejętność tworzenia prawdziwego show zdecydowała, że rola Cleo nie ograniczy się wyłącznie do udziału w spotach reklamowych Media Expert. Piosenkarka będzie odpowiadała również za ich kreację oraz warstwę artystyczną, zarówno w aspekcie muzycznym, jak i wizualnym.