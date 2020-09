Cleo i Edyta Górniak się pogodziły. "Sprawa została wyjaśniona"

Cleo i Edyta Górniak to jedne z najbardziej popularnych wokalistek w kraju. Nic więc dziwnego, że gdy między nimi doszło do zgrzytu, urósł on do rangi afery. I choć nie brakowało pomiędzy nimi docinek, potrafiły wyjaśnić nieporozumienia między sobą. Tym razem nie na forum.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Cleo (East News, Fot: Artur Zawadzki, REPORTER)