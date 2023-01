Cleo szczerze o swoich kompleksach. Wiele osób może być zdziwionych

Bez wątpienia Cleo to obecnie jedna z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce. Charyzmatyczna blondwłosa piosenkarka co roku funduje swoim oddanym słuchaczom mnóstwo nowych singli, jest w nieustającej trasie koncertowej, a od kilku lat spełnia się również w roli jurorki w show "The Voice Kids". I mimo że mogłoby się wydawać, że wokalistka naprawdę nie ma na co narzekać, okazuje się, że jak każdy z nas na co dzień musi mierzyć się z gorszymi momentami.