Co się dzieje z Kate Middleton? Książę William zabrał głos

Co się dzieje z Kate Middleton?

Popularna wśród Brytyjczyków księżna w styczniu przeszła zaplanowaną operację jamy brzusznej. Wiadomość o jej pobycie w szpitalu zaskoczyła jej fanów, którzy wciąż martwią się o jej stan zdrowia, bowiem Kate wciąż nie pojawiła się ponownie w przestrzeni publicznej. Co prawda fotografowie "przyłapali" ją kilka dni temu, ale nie wygląda na to, by Middleton miała w najbliższym czasie wrócić do życia publicznego czy spotkań z poddanymi.