Co się dzieje z mamą Żory Korolyova? Partnerka tancerza pokazała zdjęcie

Teraz za sprawą Bator dowiedzieliśmy się, co dzieje się z jego mamą, Maryną Korolyovą. Kobieta, tak jak już milion Ukraińców, uciekła do Polski z powodu barbarzyńskiej napaści Rosji na Ukrainę. Partnerka Żory pokazała na InstaStories zdjęcie, do którego pozowała z niedoszłą teściową. "Mama już w domu. Bezpieczna!" – napisała.