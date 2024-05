Co się dzieje z mieszkaniem Jerzego Połomskiego? Sąsiad artysty zabrał głos

Majątek Jerzego Połomskiego. Wiadomo, co dzieje się z mieszkaniem artysty

W grudniu 2022 roku "Fakt" donosił, że w sprawie majątku Jerzego Połomskiego odbędzie się rozprawa spadkowa, co potwierdziła menadżerka artysty. W poniedziałek media obiegły nowe doniesienia na temat pozostawionego przez piosenkarza dobytku. Redakcja "Super Expressu" dotarła do jednego z sąsiadów Połomskiego, który ujawnił, co dzieje się z mieszkaniem artysty. Według informatora tabloidu do mieszkania, gdzie znajdują się liczne pamiątki po Połomskim, obecnie nikt nie zagląda.