Co się z nią stało? Renee Zellweger już nie jest chudziną

Teraz Renee Zellweger na planie filmowym wygląda już całkiem inaczej. Ma zniszczoną twarz, dużą nadwagę, ubiera się fatalnie i nadużywa wysokokalorycznych koktajli. A wszystko to na potrzeby produkcji "The Thing About Pam". Serial oparty jest na prawdziwych wydarzeniach, którymi przed kilkoma laty żyła cała Ameryka.