Co tam się wyprawia? Szwagier Meghan zatrzymany

Teraz okazało się, że do listy problemów rodzinnych Meghan można również dopisać przemoc domową. 62-letni szwagier Amerykanki został zatrzymany przez policję po tym, jak uderzył niepełnosprawną przyrodnią siostrę księżnej. Samantha miała poprosić męża w środku nocy o pomoc w skorzystaniu z toalety. To zirytowało Marka Phillipsa, który podniósł rękę na kobietę, a następnie uciekł.

62-letni szwagier Meghan Markle zatrzymany za przemoc domową

Kobieta od razu zawiadomiła policję. Funkcjonariusze zatrzymali 62-latka i przetransportowali go do aresztu. Mężczyzna wyszedł już na wolność i oczekuje procesu sądowego. Jak podaje "Daily Mail", w domu pary od dłuższego czasu miało dochodzić do awantur, a policja nie interweniowała tam po raz pierwszy.