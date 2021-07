Co za metamorfoza! Roxie Węgiel jest nie do poznania

Roksana Węgiel szybko podbiła polski show-biznes. Choć ma zaledwie kilkanaście lat, obowiązki związane z jej karierą są podobne, o ile nie takie same, jak gwiazd, które na estradzie spędziły już sporo czasu. Nastolatka koncertuje w miejscowościach w całym kraju - zdarzyło jej się nawet grać imprezę sylwestrową w Gdańsku i w Zakopanem, a różnica pomiędzy jej występami wynosiła kilka godzin. Muzyka to jednak nie wszystko - Węgiel bierze udział w kampaniach reklamowych, aktywnie prowadzi swoje social media, a do tego musi przyjąć na siebie obowiązki przeciętnej kilkunastolatki, takie jak szkoła czy pomoc w domu.