Co za uśmiech. Syn Andrea Bocelliego to prawdziwe ciacho

- Kiedy jesteś młodszy, chcesz sprzeciwić się rodzicom. W moim wypadku chodziło o ojca. Musiały upłynąć lata, żebym naprawdę docenił muzykę i to, co robię. Śpiewałem od zawsze, ale robiłem to przed mamą, nigdy przed tatą, bo wstydziłem się. Nadszedł jednak taki dzień, kiedy powiedziałem: Prawdopodobnie będzie lepiej, jeśli poproszę tatę o małą wskazówkę - opowiedział w jednym z wywiadów.